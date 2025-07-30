Валюты / WSO
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
WSO: Watsco Inc
395.15 USD 8.41 (2.17%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WSO за сегодня изменился на 2.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 388.01, а максимальная — 395.96.
Следите за динамикой Watsco Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости WSO
- Watsco, Inc. (WSO) Presents At Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference Transcript
- Watsco на конференции Morgan Stanley в Лагуне: стратегический рост на фоне вызовов
- Watsco at Morgan Stanley’s Laguna Conference: Strategic Growth Amidst Challenges
- Carrier Global stock falls after CEO warns of lower Q3 volume
- Watsco stock hits 52-week low at 388.38 USD
- FIX Stock Soars 119% in 6 Months: Is It Still Worth Buying?
- 3 Beaten-Down High-Yield Dividend Stocks to Double Up on and Buy in September
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
- SCHD ETF Alternative Strategy, CAGR Improves To 15.11%
- Watsco stock hits 52-week low at 397.0 USD
- Top 10 High-Yield Dividend Stocks For September 2025
- Watsco (WSO) Down 10.9% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Watsco Inc stock hits 52-week low at $402.93
- Watsco Q2 2025 slides: digital growth continues despite earnings miss
- Unlocking Watsco (WSO) International Revenues: Trends, Surprises, and Prospects
- Trane's Moat And Secular Trend Positioning Justify A High Multiple. (NYSE:TT)
- Ave Maria Bond Fund Q2 2025 Commentary (AVEFX)
- Watsco stock hits 52-week low at 418.22 USD
- SCHD ETF Alternative Strategy: 14.66% CAGR After Nearly 3 Years
- Watsco (WSO) Q2 Revenue Drops 4%
- Watsco (WSO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Watsco (WSO) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Watsco misses estimates as A2L refrigerant transition impacts sales
- Watsco earnings missed by $0.28, revenue fell short of estimates
Дневной диапазон
388.01 395.96
Годовой диапазон
378.35 571.42
- Предыдущее закрытие
- 386.74
- Open
- 388.01
- Bid
- 395.15
- Ask
- 395.45
- Low
- 388.01
- High
- 395.96
- Объем
- 1.023 K
- Дневное изменение
- 2.17%
- Месячное изменение
- -0.98%
- 6-месячное изменение
- -22.73%
- Годовое изменение
- -18.52%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.