КотировкиРазделы
Валюты / WSO
Назад в Рынок акций США

WSO: Watsco Inc

395.15 USD 8.41 (2.17%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс WSO за сегодня изменился на 2.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 388.01, а максимальная — 395.96.

Следите за динамикой Watsco Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости WSO

Дневной диапазон
388.01 395.96
Годовой диапазон
378.35 571.42
Предыдущее закрытие
386.74
Open
388.01
Bid
395.15
Ask
395.45
Low
388.01
High
395.96
Объем
1.023 K
Дневное изменение
2.17%
Месячное изменение
-0.98%
6-месячное изменение
-22.73%
Годовое изменение
-18.52%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.