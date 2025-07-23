FiyatlarBölümler
Dövizler / WRB
Geri dön - Hisse senetleri

WRB: W.R. Berkley Corporation

73.39 USD 0.27 (0.37%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

WRB fiyatı bugün 0.37% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 72.98 ve Yüksek fiyatı olarak 73.66 aralığında işlem gördü.

W.R. Berkley Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WRB haberleri

Günlük aralık
72.98 73.66
Yıllık aralık
55.97 75.43
Önceki kapanış
73.12
Açılış
73.25
Satış
73.39
Alış
73.69
Düşük
72.98
Yüksek
73.66
Hacim
2.233 K
Günlük değişim
0.37%
Aylık değişim
1.99%
6 aylık değişim
3.64%
Yıllık değişim
29.85%
21 Eylül, Pazar