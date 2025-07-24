Währungen / WRB
WRB: W.R. Berkley Corporation
73.12 USD 0.01 (0.01%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WRB hat sich für heute um -0.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 72.09 bis zu einem Hoch von 73.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die W.R. Berkley Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
WRB News
Tagesspanne
72.09 73.30
Jahresspanne
55.97 75.43
- Vorheriger Schlusskurs
- 73.13
- Eröffnung
- 72.62
- Bid
- 73.12
- Ask
- 73.42
- Tief
- 72.09
- Hoch
- 73.30
- Volumen
- 3.824 K
- Tagesänderung
- -0.01%
- Monatsänderung
- 1.61%
- 6-Monatsänderung
- 3.26%
- Jahresänderung
- 29.37%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K