WRB: W.R. Berkley Corporation

73.12 USD 0.01 (0.01%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WRB hat sich für heute um -0.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 72.09 bis zu einem Hoch von 73.30 gehandelt.

Verfolgen Sie die W.R. Berkley Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
72.09 73.30
Jahresspanne
55.97 75.43
Vorheriger Schlusskurs
73.13
Eröffnung
72.62
Bid
73.12
Ask
73.42
Tief
72.09
Hoch
73.30
Volumen
3.824 K
Tagesänderung
-0.01%
Monatsänderung
1.61%
6-Monatsänderung
3.26%
Jahresänderung
29.37%
