WRB: W.R. Berkley Corporation

71.47 USD 1.34 (1.84%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс WRB за сегодня изменился на -1.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 70.43, а максимальная — 72.55.

Следите за динамикой W.R. Berkley Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости WRB

Дневной диапазон
70.43 72.55
Годовой диапазон
55.97 75.43
Предыдущее закрытие
72.81
Open
72.55
Bid
71.47
Ask
71.77
Low
70.43
High
72.55
Объем
5.911 K
Дневное изменение
-1.84%
Месячное изменение
-0.68%
6-месячное изменение
0.93%
Годовое изменение
26.45%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.