Валюты / WRB
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
WRB: W.R. Berkley Corporation
71.47 USD 1.34 (1.84%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WRB за сегодня изменился на -1.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 70.43, а максимальная — 72.55.
Следите за динамикой W.R. Berkley Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости WRB
- Tracking Bruce Berkowitz's Fairholme Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:FAIRX)
- PLMR Stock Outperforms Industry, Trades at Premium: Time to Hold?
- American Financial Trades Above 200-Day SMA: Time to Hold AFG Stock?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- CB Stock Trading at a Discount to Industry at 1.49X: Time to Hold?
- CINF Stock Trades Above 200-Day SMA: Time to Buy the Stock?
- W. R. Berkley announces 9 cents per share quarterly dividend
- WRB Outperforms Industry, Trades Near 52-Week High: Time to Hold?
- Why Is CNA Financial (CNA) Up 5.2% Since Last Earnings Report?
- Why Is Berkshire Hathaway B (BRK.B) Up 6.4% Since Last Earnings Report?
- Why Is W.R. Berkley (WRB) Up 4.4% Since Last Earnings Report?
- W. R. Berkley launches Berkley Edge for hard-to-place risks
- CB Lags Industry, Trades at a Premium: What Should Investors Do Now?
- CINF Outperforms Industry, Trades at a Premium: How to Play the Stock
- WRB Outperforms Industry, Trades at a Premium: How to Play the Stock
- Janus Henderson Mid Cap Growth Managed Account Q2 2025 Commentary
- A 12-Stock Sane Portfolio for Crazy Times
- Worried About Inflation? Old Republic Offers Protection Through Growth And Dividends
- W.R. Berkley Stock: Q2 Review, Strong Results Are Priced In (NYSE:WRB)
- RNR Q2 Earnings Beat on Strong Property Underwriting Results
- FAF's Q2 Earnings Beat on Solid Commercial Business, Investment Income
- Globe Life Q2 Earnings & Revenues Top Estimates on Strong Underwriting
- Chubb Q2 Earnings, Revenues Top Estimates on Strong Underwriting
- W R Berkley Sets Record Q2 Premiums
Дневной диапазон
70.43 72.55
Годовой диапазон
55.97 75.43
- Предыдущее закрытие
- 72.81
- Open
- 72.55
- Bid
- 71.47
- Ask
- 71.77
- Low
- 70.43
- High
- 72.55
- Объем
- 5.911 K
- Дневное изменение
- -1.84%
- Месячное изменение
- -0.68%
- 6-месячное изменение
- 0.93%
- Годовое изменение
- 26.45%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.