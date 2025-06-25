FiyatlarBölümler
Dövizler / WOR
Geri dön - Hisse senetleri

WOR: Worthington Enterprises Inc

61.00 USD 1.74 (2.77%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

WOR fiyatı bugün -2.77% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 60.72 ve Yüksek fiyatı olarak 62.29 aralığında işlem gördü.

Worthington Enterprises Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WOR haberleri

Günlük aralık
60.72 62.29
Yıllık aralık
37.88 70.91
Önceki kapanış
62.74
Açılış
62.18
Satış
61.00
Alış
61.30
Düşük
60.72
Yüksek
62.29
Hacim
223
Günlük değişim
-2.77%
Aylık değişim
-5.78%
6 aylık değişim
21.88%
Yıllık değişim
47.63%
21 Eylül, Pazar