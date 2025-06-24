КотировкиРазделы
WOR: Worthington Enterprises Inc

61.50 USD 2.30 (3.61%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс WOR за сегодня изменился на -3.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 61.35, а максимальная — 63.69.

Следите за динамикой Worthington Enterprises Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
61.35 63.69
Годовой диапазон
37.88 70.91
Предыдущее закрытие
63.80
Open
63.69
Bid
61.50
Ask
61.80
Low
61.35
High
63.69
Объем
233
Дневное изменение
-3.61%
Месячное изменение
-5.00%
6-месячное изменение
22.88%
Годовое изменение
48.84%
