Валюты / WOR
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
WOR: Worthington Enterprises Inc
61.50 USD 2.30 (3.61%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WOR за сегодня изменился на -3.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 61.35, а максимальная — 63.69.
Следите за динамикой Worthington Enterprises Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости WOR
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Quanex Building Products (NX) Misses Q3 Earnings Estimates
- RBC Capital upgrades Worley stock to Outperform on CP2 project revenue
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.28%
- Is Cementos Pacasmayo (CPAC) Stock Outpacing Its Construction Peers This Year?
- JPMorgan lowers Worley stock price target to AUD16.45 on slower capex growth
- Worthington Industries at Canaccord Conference: Strategic Growth Insights
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 1.23%
- Are Construction Stocks Lagging Simpson Manufacturing (SSD) This Year?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 29
- Worthington Steel: Recovering, It Is Cyclical After All (NYSE:WS)
- Tesla To Rally Around 45%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Apple (NASDAQ:AAPL), Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY)
- Worthington Enterprises: Fully Valued After A Impressive Move (NYSE:WOR)
- AMG GW&K Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
- Worthington Steel Q3 2025 slides: Electrical steel investments amid earnings headwinds
- Worthington Enterprises, Inc. (WOR) Q4 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Tesla, Nvidia Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Earnings call transcript: Worthington Industries Q4 2025 earnings beat
- Worthington Industries stock hits 52-week high at 70.22 USD
- Worthington Enterprises, Inc. 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:WOR)
- FedEx, General Mills, Micron fall premarket; Blackberry rises
- Worthington Industries Q4 FY25 slides: margin expansion drives earnings growth
- Why BlackBerry Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BlackBerry (NYSE:BB), Allot (NASDAQ:ALLT)
- Worthington Enterprises Reports Fourth Quarter Fiscal 2025 Results
Дневной диапазон
61.35 63.69
Годовой диапазон
37.88 70.91
- Предыдущее закрытие
- 63.80
- Open
- 63.69
- Bid
- 61.50
- Ask
- 61.80
- Low
- 61.35
- High
- 63.69
- Объем
- 233
- Дневное изменение
- -3.61%
- Месячное изменение
- -5.00%
- 6-месячное изменение
- 22.88%
- Годовое изменение
- 48.84%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.