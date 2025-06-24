Divisas / WOR
WOR: Worthington Enterprises Inc
61.08 USD 0.42 (0.68%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de WOR de hoy ha cambiado un -0.68%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 61.05, mientras que el máximo ha alcanzado 63.01.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Worthington Enterprises Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
WOR News
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Quanex Building Products (NX) Misses Q3 Earnings Estimates
- RBC Capital upgrades Worley stock to Outperform on CP2 project revenue
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.28%
- Is Cementos Pacasmayo (CPAC) Stock Outpacing Its Construction Peers This Year?
- JPMorgan lowers Worley stock price target to AUD16.45 on slower capex growth
- Worthington Industries at Canaccord Conference: Strategic Growth Insights
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 1.23%
- Are Construction Stocks Lagging Simpson Manufacturing (SSD) This Year?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 29
- Worthington Steel: Recovering, It Is Cyclical After All (NYSE:WS)
- Tesla To Rally Around 45%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Apple (NASDAQ:AAPL), Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY)
- Worthington Enterprises: Fully Valued After A Impressive Move (NYSE:WOR)
- AMG GW&K Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
- Worthington Steel Q3 2025 slides: Electrical steel investments amid earnings headwinds
- Worthington Enterprises, Inc. (WOR) Q4 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Tesla, Nvidia Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Earnings call transcript: Worthington Industries Q4 2025 earnings beat
- Worthington Industries stock hits 52-week high at 70.22 USD
- Worthington Enterprises, Inc. 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:WOR)
- FedEx, General Mills, Micron fall premarket; Blackberry rises
- Worthington Industries Q4 FY25 slides: margin expansion drives earnings growth
- Why BlackBerry Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BlackBerry (NYSE:BB), Allot (NASDAQ:ALLT)
- Worthington Enterprises Reports Fourth Quarter Fiscal 2025 Results
Rango diario
61.05 63.01
Rango anual
37.88 70.91
- Cierres anteriores
- 61.50
- Open
- 61.66
- Bid
- 61.08
- Ask
- 61.38
- Low
- 61.05
- High
- 63.01
- Volumen
- 320
- Cambio diario
- -0.68%
- Cambio mensual
- -5.65%
- Cambio a 6 meses
- 22.04%
- Cambio anual
- 47.82%
