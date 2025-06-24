通貨 / WOR
WOR: Worthington Enterprises Inc
62.74 USD 1.66 (2.72%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WORの今日の為替レートは、2.72%変化しました。日中、通貨は1あたり60.89の安値と63.08の高値で取引されました。
Worthington Enterprises Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WOR News
1日のレンジ
60.89 63.08
1年のレンジ
37.88 70.91
- 以前の終値
- 61.08
- 始値
- 61.30
- 買値
- 62.74
- 買値
- 63.04
- 安値
- 60.89
- 高値
- 63.08
- 出来高
- 419
- 1日の変化
- 2.72%
- 1ヶ月の変化
- -3.09%
- 6ヶ月の変化
- 25.35%
- 1年の変化
- 51.84%
