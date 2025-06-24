クォートセクション
WOR: Worthington Enterprises Inc

62.74 USD 1.66 (2.72%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

WORの今日の為替レートは、2.72%変化しました。日中、通貨は1あたり60.89の安値と63.08の高値で取引されました。

Worthington Enterprises Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
60.89 63.08
1年のレンジ
37.88 70.91
以前の終値
61.08
始値
61.30
買値
62.74
買値
63.04
安値
60.89
高値
63.08
出来高
419
1日の変化
2.72%
1ヶ月の変化
-3.09%
6ヶ月の変化
25.35%
1年の変化
51.84%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K