Devises / WOR
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
WOR: Worthington Enterprises Inc
61.00 USD 1.74 (2.77%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de WOR a changé de -2.77% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 60.72 et à un maximum de 62.29.
Suivez la dynamique Worthington Enterprises Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WOR Nouvelles
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 21
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Quanex Building Products (NX) Misses Q3 Earnings Estimates
- RBC Capital upgrades Worley stock to Outperform on CP2 project revenue
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.28%
- Is Cementos Pacasmayo (CPAC) Stock Outpacing Its Construction Peers This Year?
- JPMorgan lowers Worley stock price target to AUD16.45 on slower capex growth
- Worthington Industries at Canaccord Conference: Strategic Growth Insights
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 1.23%
- Are Construction Stocks Lagging Simpson Manufacturing (SSD) This Year?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 29
- Worthington Steel: Recovering, It Is Cyclical After All (NYSE:WS)
- Tesla To Rally Around 45%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Apple (NASDAQ:AAPL), Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY)
- Worthington Enterprises: Fully Valued After A Impressive Move (NYSE:WOR)
- AMG GW&K Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
- Worthington Steel Q3 2025 slides: Electrical steel investments amid earnings headwinds
- Worthington Enterprises, Inc. (WOR) Q4 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Tesla, Nvidia Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Earnings call transcript: Worthington Industries Q4 2025 earnings beat
- Worthington Industries stock hits 52-week high at 70.22 USD
- Worthington Enterprises, Inc. 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:WOR)
- FedEx, General Mills, Micron fall premarket; Blackberry rises
- Worthington Industries Q4 FY25 slides: margin expansion drives earnings growth
- Why BlackBerry Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BlackBerry (NYSE:BB), Allot (NASDAQ:ALLT)
Range quotidien
60.72 62.29
Range Annuel
37.88 70.91
- Clôture Précédente
- 62.74
- Ouverture
- 62.18
- Bid
- 61.00
- Ask
- 61.30
- Plus Bas
- 60.72
- Plus Haut
- 62.29
- Volume
- 223
- Changement quotidien
- -2.77%
- Changement Mensuel
- -5.78%
- Changement à 6 Mois
- 21.88%
- Changement Annuel
- 47.63%
20 septembre, samedi