FiyatlarBölümler
Dövizler / WOLF
Geri dön - Hisse senetleri

WOLF: Wolfspeed Inc

2.22 USD 0.26 (10.48%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

WOLF fiyatı bugün -10.48% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.08 ve Yüksek fiyatı olarak 2.49 aralığında işlem gördü.

Wolfspeed Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WOLF haberleri

Günlük aralık
2.08 2.49
Yıllık aralık
0.39 17.45
Önceki kapanış
2.48
Açılış
2.46
Satış
2.22
Alış
2.52
Düşük
2.08
Yüksek
2.49
Hacim
30.404 K
Günlük değişim
-10.48%
Aylık değişim
81.97%
6 aylık değişim
-23.45%
Yıllık değişim
-77.23%
21 Eylül, Pazar