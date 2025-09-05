Devises / WOLF
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
WOLF: Wolfspeed Inc
2.22 USD 0.26 (10.48%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de WOLF a changé de -10.48% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.08 et à un maximum de 2.49.
Suivez la dynamique Wolfspeed Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WOLF Nouvelles
- Why Wolfspeed Stock Is Plummeting Today
- Why Is Wolfspeed Stock Jumping This Week?
- Where Will Wolfspeed Be in 1 Year?
- Why Is Wolfspeed Stock Jumping Today?
- Wolfspeed: What's Going On With The Stock?
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- Why Wolfspeed Stock Skyrocketed 27% Today
- Tesla, Google lead market cap stock movers on Monday
- Tesla, Robo.ai, Rambus, Telesat And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Robo.ai (NASDAQ:AIIO), Angel Studios (NYSE:ANGX)
- Tesla and Oracle Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Why Did Wolfspeed Stock (WOLF) Skyrocket 86.4% This Week?
- Looking for a Fast-paced Momentum Stock at a Bargain? Consider Wolfspeed (WOLF)
- Why I'm More Bullish On Wolfspeed Now Than Ever (NYSE:WOLF)
- Wolfspeed lance des wafers en carbure de silicium de 200mm pour un usage commercial
- Wolfspeed launches 200mm silicon carbide wafers for commercial use
- Why Wolfspeed Stock Is Plummeting Today
- Why Wolfspeed Stock Is Skyrocketing Today
- COHR Soars 57% in 6 Months: Should You Buy, Hold or Sell the Stock?
- Morning News Wrap-Up: Tuesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Wolfspeed’s shares surge as US bankruptcy court approves restructuring plan
- Top 2 Tech Stocks That May Keep You Up At Night This Month - Nebius Group (NASDAQ:NBIS), Enerflex (NYSE:EFXT)
- Why Is Wolfspeed Stock (WOLF) Up 65% Today? - TipRanks.com
- Wolfspeed receives court approval for reorganization plan
- Stock Market Today: S&P 500 Futures Gain, Dow Tumbles Ahead Of Crucial Payrolls Report—Broadcom, DocuSign, Lululemon In Focus - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
Range quotidien
2.08 2.49
Range Annuel
0.39 17.45
- Clôture Précédente
- 2.48
- Ouverture
- 2.46
- Bid
- 2.22
- Ask
- 2.52
- Plus Bas
- 2.08
- Plus Haut
- 2.49
- Volume
- 30.404 K
- Changement quotidien
- -10.48%
- Changement Mensuel
- 81.97%
- Changement à 6 Mois
- -23.45%
- Changement Annuel
- -77.23%
20 septembre, samedi