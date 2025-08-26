Валюты / WOLF
WOLF: Wolfspeed Inc
2.48 USD 0.48 (16.22%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WOLF за сегодня изменился на -16.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.40, а максимальная — 3.52.
Следите за динамикой Wolfspeed Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
2.40 3.52
Годовой диапазон
0.39 17.45
- Предыдущее закрытие
- 2.96
- Open
- 3.17
- Bid
- 2.48
- Ask
- 2.78
- Low
- 2.40
- High
- 3.52
- Объем
- 74.729 K
- Дневное изменение
- -16.22%
- Месячное изменение
- 103.28%
- 6-месячное изменение
- -14.48%
- Годовое изменение
- -74.56%
