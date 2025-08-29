Währungen / WOLF
WOLF: Wolfspeed Inc
2.21 USD 0.27 (10.89%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WOLF hat sich für heute um -10.89% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.20 bis zu einem Hoch von 2.49 gehandelt.
Verfolgen Sie die Wolfspeed Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
2.20 2.49
Jahresspanne
0.39 17.45
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.48
- Eröffnung
- 2.46
- Bid
- 2.21
- Ask
- 2.51
- Tief
- 2.20
- Hoch
- 2.49
- Volumen
- 19.171 K
- Tagesänderung
- -10.89%
- Monatsänderung
- 81.15%
- 6-Monatsänderung
- -23.79%
- Jahresänderung
- -77.33%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K