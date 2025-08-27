Moedas / WOLF
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
WOLF: Wolfspeed Inc
2.65 USD 0.08 (2.93%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do WOLF para hoje mudou para -2.93%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.60 e o mais alto foi 2.93.
Veja a dinâmica do par de moedas Wolfspeed Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WOLF Notícias
- Where Will Wolfspeed Be in 1 Year?
- Why Is Wolfspeed Stock Jumping Today?
- Wolfspeed: What's Going On With The Stock?
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- Why Wolfspeed Stock Skyrocketed 27% Today
- Tesla, Google lead market cap stock movers on Monday
- Tesla, Robo.ai, Rambus, Telesat And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Robo.ai (NASDAQ:AIIO), Angel Studios (NYSE:ANGX)
- Tesla and Oracle Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Why Did Wolfspeed Stock (WOLF) Skyrocket 86.4% This Week?
- Looking for a Fast-paced Momentum Stock at a Bargain? Consider Wolfspeed (WOLF)
- Why I'm More Bullish On Wolfspeed Now Than Ever (NYSE:WOLF)
- Wolfspeed launches 200mm silicon carbide wafers for commercial use
- Why Wolfspeed Stock Is Plummeting Today
- Why Wolfspeed Stock Is Skyrocketing Today
- COHR Soars 57% in 6 Months: Should You Buy, Hold or Sell the Stock?
- Morning News Wrap-Up: Tuesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Wolfspeed’s shares surge as US bankruptcy court approves restructuring plan
- Top 2 Tech Stocks That May Keep You Up At Night This Month - Nebius Group (NASDAQ:NBIS), Enerflex (NYSE:EFXT)
- Why Is Wolfspeed Stock (WOLF) Up 65% Today? - TipRanks.com
- Wolfspeed receives court approval for reorganization plan
- Stock Market Today: S&P 500 Futures Gain, Dow Tumbles Ahead Of Crucial Payrolls Report—Broadcom, DocuSign, Lululemon In Focus - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- The New Industrial Policy Playbook: Intel First, Who’s Next?
- Wolfspeed FY25 Q2 slides: 200mm transition amid financial headwinds
- Wolfspeed Is Walking The Tightrope: Turnaround And Liquidity In Question (NYSE:WOLF)
Faixa diária
2.60 2.93
Faixa anual
0.39 17.45
- Fechamento anterior
- 2.73
- Open
- 2.86
- Bid
- 2.65
- Ask
- 2.95
- Low
- 2.60
- High
- 2.93
- Volume
- 19.992 K
- Mudança diária
- -2.93%
- Mudança mensal
- 117.21%
- Mudança de 6 meses
- -8.62%
- Mudança anual
- -72.82%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh