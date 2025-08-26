货币 / WOLF
WOLF: Wolfspeed Inc
2.80 USD 0.32 (12.90%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日WOLF汇率已更改12.90%。当日，交易品种以低点2.58和高点2.84进行交易。
关注Wolfspeed Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
WOLF新闻
日范围
2.58 2.84
年范围
0.39 17.45
- 前一天收盘价
- 2.48
- 开盘价
- 2.68
- 卖价
- 2.80
- 买价
- 3.10
- 最低价
- 2.58
- 最高价
- 2.84
- 交易量
- 21.362 K
- 日变化
- 12.90%
- 月变化
- 129.51%
- 6个月变化
- -3.45%
- 年变化
- -71.28%
