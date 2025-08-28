通貨 / WOLF
WOLF: Wolfspeed Inc
2.48 USD 0.25 (9.16%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WOLFの今日の為替レートは、-9.16%変化しました。日中、通貨は1あたり2.47の安値と2.93の高値で取引されました。
Wolfspeed Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
2.47 2.93
1年のレンジ
0.39 17.45
- 以前の終値
- 2.73
- 始値
- 2.86
- 買値
- 2.48
- 買値
- 2.78
- 安値
- 2.47
- 高値
- 2.93
- 出来高
- 29.605 K
- 1日の変化
- -9.16%
- 1ヶ月の変化
- 103.28%
- 6ヶ月の変化
- -14.48%
- 1年の変化
- -74.56%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K