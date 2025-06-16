FiyatlarBölümler
Dövizler / WMS
Geri dön - Hisse senetleri

WMS: Advanced Drainage Systems Inc

143.22 USD 1.43 (0.99%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

WMS fiyatı bugün -0.99% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 142.36 ve Yüksek fiyatı olarak 144.93 aralığında işlem gördü.

Advanced Drainage Systems Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WMS haberleri

Günlük aralık
142.36 144.93
Yıllık aralık
93.91 166.03
Önceki kapanış
144.65
Açılış
144.93
Satış
143.22
Alış
143.52
Düşük
142.36
Yüksek
144.93
Hacim
1.030 K
Günlük değişim
-0.99%
Aylık değişim
1.76%
6 aylık değişim
32.28%
Yıllık değişim
-9.15%
21 Eylül, Pazar