Dövizler / WMS
WMS: Advanced Drainage Systems Inc
143.22 USD 1.43 (0.99%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
WMS fiyatı bugün -0.99% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 142.36 ve Yüksek fiyatı olarak 144.93 aralığında işlem gördü.
Advanced Drainage Systems Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
142.36 144.93
Yıllık aralık
93.91 166.03
- Önceki kapanış
- 144.65
- Açılış
- 144.93
- Satış
- 143.22
- Alış
- 143.52
- Düşük
- 142.36
- Yüksek
- 144.93
- Hacim
- 1.030 K
- Günlük değişim
- -0.99%
- Aylık değişim
- 1.76%
- 6 aylık değişim
- 32.28%
- Yıllık değişim
- -9.15%
21 Eylül, Pazar