WMS: Advanced Drainage Systems Inc
144.65 USD 3.99 (2.84%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WMS hat sich für heute um 2.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 139.85 bis zu einem Hoch von 145.28 gehandelt.
Verfolgen Sie die Advanced Drainage Systems Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
139.85 145.28
Jahresspanne
93.91 166.03
- Vorheriger Schlusskurs
- 140.66
- Eröffnung
- 140.70
- Bid
- 144.65
- Ask
- 144.95
- Tief
- 139.85
- Hoch
- 145.28
- Volumen
- 2.711 K
- Tagesänderung
- 2.84%
- Monatsänderung
- 2.78%
- 6-Monatsänderung
- 33.60%
- Jahresänderung
- -8.25%
