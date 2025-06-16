KurseKategorien
WMS: Advanced Drainage Systems Inc

144.65 USD 3.99 (2.84%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WMS hat sich für heute um 2.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 139.85 bis zu einem Hoch von 145.28 gehandelt.

Verfolgen Sie die Advanced Drainage Systems Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
139.85 145.28
Jahresspanne
93.91 166.03
Vorheriger Schlusskurs
140.66
Eröffnung
140.70
Bid
144.65
Ask
144.95
Tief
139.85
Hoch
145.28
Volumen
2.711 K
Tagesänderung
2.84%
Monatsänderung
2.78%
6-Monatsänderung
33.60%
Jahresänderung
-8.25%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K