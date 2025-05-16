货币 / WMS
WMS: Advanced Drainage Systems Inc
143.16 USD 1.58 (1.09%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日WMS汇率已更改-1.09%。当日，交易品种以低点143.02和高点143.61进行交易。
关注Advanced Drainage Systems Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
WMS新闻
日范围
143.02 143.61
年范围
93.91 166.03
- 前一天收盘价
- 144.74
- 开盘价
- 143.28
- 卖价
- 143.16
- 买价
- 143.46
- 最低价
- 143.02
- 最高价
- 143.61
- 交易量
- 130
- 日变化
- -1.09%
- 月变化
- 1.72%
- 6个月变化
- 32.22%
- 年变化
- -9.19%
