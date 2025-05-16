Moedas / WMS
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
WMS: Advanced Drainage Systems Inc
140.95 USD 0.29 (0.21%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do WMS para hoje mudou para 0.21%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 139.85 e o mais alto foi 141.90.
Veja a dinâmica do par de moedas Advanced Drainage Systems Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WMS Notícias
- This Hot Stock Group Is A Big Loser After This Major Warning
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Advanced Drainage Systems stock initiated at Outperform by RBC Capital
- Advanced Drainage Systems, Inc. 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:WMS)
- Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Eli Lilly, Fortinet Lead Thursday Market Cap Stock Movers
- Applovin, Sunrun, Duolingo, Tutor Perini, Installed Building Products And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - AppLovin (NASDAQ:APP), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- Advanced Drainage (WMS) Q1 Revenue Up 2%
- Advanced Drainage Q1 2026 slides: Infiltrator segment shines amid mixed results
- Advanced Drainage Systems (WMS) Tops Q1 Earnings and Revenue Estimates
- Advanced Drainage Systems increases quarterly dividend by 13%
- Orion Energy Systems, Inc. (OESX) Reports Q1 Loss, Misses Revenue Estimates
- Latham Group (SWIM) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- 3 “Strong Buy” Value Stocks to Buy Now, 7/30/2025, According to Analysts - TipRanks.com
- HDLMY or WMS: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Advanced Drainage Systems announces executive resignation and reports annual meeting results
- Western Metallica announces board member resignation
- Advanced Drainage Systems: A Solid Past, But An Unknown Future (NYSE:WMS)
- Western Metallica Announces AGM Results and Termination of the CaÃ±a Brava Option
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- Advanced Drainage Systems: Down 40% And Still No Bargain (NYSE:WMS)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- These Analysts Revise Their Forecasts On Advanced Drainage Systems After Q4 Earnings - Advanced Drainage Systems (NYSE:WMS)
Faixa diária
139.85 141.90
Faixa anual
93.91 166.03
- Fechamento anterior
- 140.66
- Open
- 140.70
- Bid
- 140.95
- Ask
- 141.25
- Low
- 139.85
- High
- 141.90
- Volume
- 125
- Mudança diária
- 0.21%
- Mudança mensal
- 0.15%
- Mudança de 6 meses
- 30.18%
- Mudança anual
- -10.59%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh