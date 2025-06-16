Devises / WMS
WMS: Advanced Drainage Systems Inc
143.22 USD 1.43 (0.99%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de WMS a changé de -0.99% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 142.36 et à un maximum de 144.93.
Suivez la dynamique Advanced Drainage Systems Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
WMS Nouvelles
Range quotidien
142.36 144.93
Range Annuel
93.91 166.03
- Clôture Précédente
- 144.65
- Ouverture
- 144.93
- Bid
- 143.22
- Ask
- 143.52
- Plus Bas
- 142.36
- Plus Haut
- 144.93
- Volume
- 1.030 K
- Changement quotidien
- -0.99%
- Changement Mensuel
- 1.76%
- Changement à 6 Mois
- 32.28%
- Changement Annuel
- -9.15%
