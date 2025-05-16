КотировкиРазделы
WMS: Advanced Drainage Systems Inc

144.74 USD 1.93 (1.35%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс WMS за сегодня изменился на 1.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 143.05, а максимальная — 145.20.

Следите за динамикой Advanced Drainage Systems Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости WMS

Дневной диапазон
143.05 145.20
Годовой диапазон
93.91 166.03
Предыдущее закрытие
142.81
Open
143.49
Bid
144.74
Ask
145.04
Low
143.05
High
145.20
Объем
1.292 K
Дневное изменение
1.35%
Месячное изменение
2.84%
6-месячное изменение
33.68%
Годовое изменение
-8.19%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.