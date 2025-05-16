Валюты / WMS
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
WMS: Advanced Drainage Systems Inc
144.74 USD 1.93 (1.35%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WMS за сегодня изменился на 1.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 143.05, а максимальная — 145.20.
Следите за динамикой Advanced Drainage Systems Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости WMS
- This Hot Stock Group Is A Big Loser After This Major Warning
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Advanced Drainage Systems stock initiated at Outperform by RBC Capital
- Advanced Drainage Systems, Inc. 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:WMS)
- Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Eli Lilly, Fortinet Lead Thursday Market Cap Stock Movers
- Applovin, Sunrun, Duolingo, Tutor Perini, Installed Building Products And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - AppLovin (NASDAQ:APP), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- Advanced Drainage (WMS) Q1 Revenue Up 2%
- Advanced Drainage Q1 2026 slides: Infiltrator segment shines amid mixed results
- Advanced Drainage Systems (WMS) Tops Q1 Earnings and Revenue Estimates
- Advanced Drainage Systems increases quarterly dividend by 13%
- Orion Energy Systems, Inc. (OESX) Reports Q1 Loss, Misses Revenue Estimates
- Latham Group (SWIM) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- 3 “Strong Buy” Value Stocks to Buy Now, 7/30/2025, According to Analysts - TipRanks.com
- HDLMY or WMS: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Advanced Drainage Systems announces executive resignation and reports annual meeting results
- Western Metallica announces board member resignation
- Advanced Drainage Systems: A Solid Past, But An Unknown Future (NYSE:WMS)
- Western Metallica Announces AGM Results and Termination of the CaÃ±a Brava Option
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- Advanced Drainage Systems: Down 40% And Still No Bargain (NYSE:WMS)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- These Analysts Revise Their Forecasts On Advanced Drainage Systems After Q4 Earnings - Advanced Drainage Systems (NYSE:WMS)
Дневной диапазон
143.05 145.20
Годовой диапазон
93.91 166.03
- Предыдущее закрытие
- 142.81
- Open
- 143.49
- Bid
- 144.74
- Ask
- 145.04
- Low
- 143.05
- High
- 145.20
- Объем
- 1.292 K
- Дневное изменение
- 1.35%
- Месячное изменение
- 2.84%
- 6-месячное изменение
- 33.68%
- Годовое изменение
- -8.19%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.