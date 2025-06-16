통화 / WMS
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
WMS: Advanced Drainage Systems Inc
143.22 USD 1.43 (0.99%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
WMS 환율이 오늘 -0.99%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 142.36이고 고가는 144.93이었습니다.
Advanced Drainage Systems Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WMS News
- 노르마 그룹 주가 5% 상승, 미국 ADS 8억5천만 유로 규모 수자원 사업부 인수 임박
- Norma Group stock up 5% amid reports U.S. firm ADS nears €850 mln water unit deal
- Advanced Drainage Systems, Norma Group 물 사업부 인수 협상 진행
- Advanced Drainage Systems in talks to buy Norma Group’s water unit - Bloomberg
- Stormwater Giant Eyes $1 Billion European Play in Bold M&A Power Move
- This Hot Stock Group Is A Big Loser After This Major Warning
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Advanced Drainage Systems stock initiated at Outperform by RBC Capital
- Advanced Drainage Systems, Inc. 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:WMS)
- Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Eli Lilly, Fortinet Lead Thursday Market Cap Stock Movers
- Applovin, Sunrun, Duolingo, Tutor Perini, Installed Building Products And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - AppLovin (NASDAQ:APP), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- Advanced Drainage (WMS) Q1 Revenue Up 2%
- Advanced Drainage Q1 2026 slides: Infiltrator segment shines amid mixed results
- Advanced Drainage Systems (WMS) Tops Q1 Earnings and Revenue Estimates
- Advanced Drainage Systems increases quarterly dividend by 13%
- Orion Energy Systems, Inc. (OESX) Reports Q1 Loss, Misses Revenue Estimates
- Latham Group (SWIM) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- 3 “Strong Buy” Value Stocks to Buy Now, 7/30/2025, According to Analysts - TipRanks.com
- HDLMY or WMS: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Advanced Drainage Systems announces executive resignation and reports annual meeting results
- Western Metallica announces board member resignation
- Advanced Drainage Systems: A Solid Past, But An Unknown Future (NYSE:WMS)
일일 변동 비율
142.36 144.93
년간 변동
93.91 166.03
- 이전 종가
- 144.65
- 시가
- 144.93
- Bid
- 143.22
- Ask
- 143.52
- 저가
- 142.36
- 고가
- 144.93
- 볼륨
- 1.030 K
- 일일 변동
- -0.99%
- 월 변동
- 1.76%
- 6개월 변동
- 32.28%
- 년간 변동율
- -9.15%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K