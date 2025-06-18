Dövizler / WLK
WLK: Westlake Corporation
83.06 USD 1.87 (2.20%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
WLK fiyatı bugün -2.20% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 82.70 ve Yüksek fiyatı olarak 84.94 aralığında işlem gördü.
Westlake Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
82.70 84.94
Yıllık aralık
68.55 150.85
- Önceki kapanış
- 84.93
- Açılış
- 84.94
- Satış
- 83.06
- Alış
- 83.36
- Düşük
- 82.70
- Yüksek
- 84.94
- Hacim
- 1.764 K
- Günlük değişim
- -2.20%
- Aylık değişim
- -4.17%
- 6 aylık değişim
- -16.35%
- Yıllık değişim
- -44.89%
21 Eylül, Pazar