통화 / WLK
WLK: Westlake Corporation
83.06 USD 1.87 (2.20%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
WLK 환율이 오늘 -2.20%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 82.70이고 고가는 84.94이었습니다.
Westlake Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WLK News
- McDonald’s And Microsoft Stock Among 12 Companies Announce Annual Increases In September
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Fitch downgrades Celanese to ’BB+’ on sustained weak demand
- Westlake to Acquire ACI's Compounding Solutions Business
- Tesla, Alibaba Surge Among Friday’s Market Cap Stock Movers
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- AMD and UnitedHealth among Wednesday’s market cap stock movers
- Westlake Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Decline Y/Y
- Westlake declares $0.53 per share quarterly dividend
- Janus Henderson Mid Cap Value Managed Account Q2 2025 Commentary
- Westlake Q2 2025 slides: HIP segment resilience amid challenging market conditions
- Westlake (WLK) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Westlake Chemical (WLK) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- 5 Relatively Secure And Cheap Dividend Stocks, Yields Up To 8.5% (August 2025)
- Celestica and Westlake have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bear of the Day: Westlake (WLK)
- Earnings Preview: Westlake Chemical (WLK) Q2 Earnings Expected to Decline
- Westlake – Down 30%+ Since My Last Article, Looking Into 2025E (NYSE:WLK)
- Westlake Corporation: The Investment Case Is Still Far From Resilient (NYSE:WLK)
- Sherwin-Williams stock drops in Citi’s crowding rankings due to higher short interest
- Nvidia To Rally Around 18%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Ball (NYSE:BALL), C.H. Robinson Worldwide (NASDAQ:CHRW)
- Oracle To Rally More Than 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Darden Restaurants (NYSE:DRI), Centrus Energy (AMEX:LEU)
- Westlake Chemical price target lowered to $84 by BofA on Pernis closure
- Westlake Chemical to close Netherlands plant amid European challenges
일일 변동 비율
82.70 84.94
년간 변동
68.55 150.85
- 이전 종가
- 84.93
- 시가
- 84.94
- Bid
- 83.06
- Ask
- 83.36
- 저가
- 82.70
- 고가
- 84.94
- 볼륨
- 1.764 K
- 일일 변동
- -2.20%
- 월 변동
- -4.17%
- 6개월 변동
- -16.35%
- 년간 변동율
- -44.89%
