WLK: Westlake Corporation
87.73 USD 0.97 (1.12%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WLK за сегодня изменился на 1.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 86.75, а максимальная — 88.24.
Следите за динамикой Westlake Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
86.75 88.24
Годовой диапазон
68.55 150.85
- Предыдущее закрытие
- 86.76
- Open
- 86.87
- Bid
- 87.73
- Ask
- 88.03
- Low
- 86.75
- High
- 88.24
- Объем
- 2.257 K
- Дневное изменение
- 1.12%
- Месячное изменение
- 1.22%
- 6-месячное изменение
- -11.65%
- Годовое изменение
- -41.80%
