WLK: Westlake Corporation

83.06 USD 1.87 (2.20%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de WLK a changé de -2.20% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 82.70 et à un maximum de 84.94.

Suivez la dynamique Westlake Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
82.70 84.94
Range Annuel
68.55 150.85
Clôture Précédente
84.93
Ouverture
84.94
Bid
83.06
Ask
83.36
Plus Bas
82.70
Plus Haut
84.94
Volume
1.764 K
Changement quotidien
-2.20%
Changement Mensuel
-4.17%
Changement à 6 Mois
-16.35%
Changement Annuel
-44.89%
20 septembre, samedi