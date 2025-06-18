Währungen / WLK
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
WLK: Westlake Corporation
84.93 USD 2.05 (2.36%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WLK hat sich für heute um -2.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 84.90 bis zu einem Hoch von 88.33 gehandelt.
Verfolgen Sie die Westlake Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WLK News
- McDonald’s And Microsoft Stock Among 12 Companies Announce Annual Increases In September
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Fitch downgrades Celanese to ’BB+’ on sustained weak demand
- Westlake to Acquire ACI's Compounding Solutions Business
- Tesla, Alibaba Surge Among Friday’s Market Cap Stock Movers
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- AMD and UnitedHealth among Wednesday’s market cap stock movers
- Westlake Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Decline Y/Y
- Westlake declares $0.53 per share quarterly dividend
- Janus Henderson Mid Cap Value Managed Account Q2 2025 Commentary
- Westlake Q2 2025 slides: HIP segment resilience amid challenging market conditions
- Westlake (WLK) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Westlake Chemical (WLK) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- 5 Relatively Secure And Cheap Dividend Stocks, Yields Up To 8.5% (August 2025)
- Celestica and Westlake have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bear of the Day: Westlake (WLK)
- Earnings Preview: Westlake Chemical (WLK) Q2 Earnings Expected to Decline
- Westlake – Down 30%+ Since My Last Article, Looking Into 2025E (NYSE:WLK)
- Westlake Corporation: The Investment Case Is Still Far From Resilient (NYSE:WLK)
- Sherwin-Williams stock drops in Citi’s crowding rankings due to higher short interest
- Nvidia To Rally Around 18%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Ball (NYSE:BALL), C.H. Robinson Worldwide (NASDAQ:CHRW)
- Oracle To Rally More Than 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Darden Restaurants (NYSE:DRI), Centrus Energy (AMEX:LEU)
- Westlake Chemical price target lowered to $84 by BofA on Pernis closure
- Westlake Chemical to close Netherlands plant amid European challenges
Tagesspanne
84.90 88.33
Jahresspanne
68.55 150.85
- Vorheriger Schlusskurs
- 86.98
- Eröffnung
- 87.70
- Bid
- 84.93
- Ask
- 85.23
- Tief
- 84.90
- Hoch
- 88.33
- Volumen
- 3.038 K
- Tagesänderung
- -2.36%
- Monatsänderung
- -2.01%
- 6-Monatsänderung
- -14.47%
- Jahresänderung
- -43.65%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K