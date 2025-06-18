KurseKategorien
Währungen / WLK
Zurück zum Aktien

WLK: Westlake Corporation

84.93 USD 2.05 (2.36%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WLK hat sich für heute um -2.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 84.90 bis zu einem Hoch von 88.33 gehandelt.

Verfolgen Sie die Westlake Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WLK News

Tagesspanne
84.90 88.33
Jahresspanne
68.55 150.85
Vorheriger Schlusskurs
86.98
Eröffnung
87.70
Bid
84.93
Ask
85.23
Tief
84.90
Hoch
88.33
Volumen
3.038 K
Tagesänderung
-2.36%
Monatsänderung
-2.01%
6-Monatsänderung
-14.47%
Jahresänderung
-43.65%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K