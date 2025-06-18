通貨 / WLK
WLK: Westlake Corporation
84.93 USD 2.05 (2.36%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WLKの今日の為替レートは、-2.36%変化しました。日中、通貨は1あたり84.90の安値と88.33の高値で取引されました。
Westlake Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
WLK News
- McDonald’s And Microsoft Stock Among 12 Companies Announce Annual Increases In September
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Fitch downgrades Celanese to ’BB+’ on sustained weak demand
- Westlake to Acquire ACI's Compounding Solutions Business
- Tesla, Alibaba Surge Among Friday’s Market Cap Stock Movers
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- AMD and UnitedHealth among Wednesday’s market cap stock movers
- Westlake Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Decline Y/Y
- Westlake declares $0.53 per share quarterly dividend
- Janus Henderson Mid Cap Value Managed Account Q2 2025 Commentary
- Westlake Q2 2025 slides: HIP segment resilience amid challenging market conditions
- Westlake (WLK) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Westlake Chemical (WLK) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- 5 Relatively Secure And Cheap Dividend Stocks, Yields Up To 8.5% (August 2025)
- Celestica and Westlake have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bear of the Day: Westlake (WLK)
- Earnings Preview: Westlake Chemical (WLK) Q2 Earnings Expected to Decline
- Westlake – Down 30%+ Since My Last Article, Looking Into 2025E (NYSE:WLK)
- Westlake Corporation: The Investment Case Is Still Far From Resilient (NYSE:WLK)
- Sherwin-Williams stock drops in Citi’s crowding rankings due to higher short interest
- Nvidia To Rally Around 18%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Ball (NYSE:BALL), C.H. Robinson Worldwide (NASDAQ:CHRW)
- Oracle To Rally More Than 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Darden Restaurants (NYSE:DRI), Centrus Energy (AMEX:LEU)
- Westlake Chemical price target lowered to $84 by BofA on Pernis closure
- Westlake Chemical to close Netherlands plant amid European challenges
1日のレンジ
84.90 88.33
1年のレンジ
68.55 150.85
- 以前の終値
- 86.98
- 始値
- 87.70
- 買値
- 84.93
- 買値
- 85.23
- 安値
- 84.90
- 高値
- 88.33
- 出来高
- 3.038 K
- 1日の変化
- -2.36%
- 1ヶ月の変化
- -2.01%
- 6ヶ月の変化
- -14.47%
- 1年の変化
- -43.65%
