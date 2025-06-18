クォートセクション
通貨 / WLK
WLK: Westlake Corporation

84.93 USD 2.05 (2.36%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

WLKの今日の為替レートは、-2.36%変化しました。日中、通貨は1あたり84.90の安値と88.33の高値で取引されました。

Westlake Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
84.90 88.33
1年のレンジ
68.55 150.85
以前の終値
86.98
始値
87.70
買値
84.93
買値
85.23
安値
84.90
高値
88.33
出来高
3.038 K
1日の変化
-2.36%
1ヶ月の変化
-2.01%
6ヶ月の変化
-14.47%
1年の変化
-43.65%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K