Dövizler / WLDN
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
WLDN: Willdan Group Inc
103.33 USD 2.42 (2.29%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
WLDN fiyatı bugün -2.29% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 103.19 ve Yüksek fiyatı olarak 107.27 aralığında işlem gördü.
Willdan Group Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WLDN haberleri
- Scoop Up These 4 Top-Ranked Liquid Stocks to Augment Portfolio Returns
- Medpace Stock, Willdan, AppLovin Among 9 New Stocks On IBD Hot Lists
- 6 Top Stocks For A Fed Rate Cut
- Cameco Stock, Alphabet, Jabil, 3 Others Enter IBD Watchlists
- Zacks.com featured highlights include Materion, Willdan Group, Build-A-Bear Workshop and NCS Multistage
- AI Plays Palantir, NVent Lead 9 Additions To IBD Best Stock Lists. Looking For Top Performers To Buy And Watch? Check These Watchlists.
- Look Beyond the Fed: Bet on 4 Stocks With Increasing Cash Flows
- Buy 3 Momentum Anomaly Stocks as Markets Peak Despite Job Woes
- Palantir Leads 9 Newcomers Onto IBD Best Stock Lists. Build Your Watchlist Of Top Performers With The IBD 50, Big Cap 20 And More.
- New Analyst Coverage Shines Spotlight on 5 Top Stocks
- Cintas Gains From Business Strength Amid Persisting Headwinds
- Pick These 4 Stocks With Solid Net Profit Margins to Enhance Returns
- Enhance Portfolio Returns With These 4 Top-Performing Liquid Stocks
- Willdan Group: Shares Are Really Getting Quite Expensive (Downgrade) (NASDAQ:WLDN)
- Willdan and Eastman Chemical have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bull of the Day: Willdan Group (WLDN)
- What Makes Willdan (WLDN) a Good Fit for 'Trend Investing'
- Why This Week’s Market Jitters Don’t Change What’s Next
- Surging Earnings Estimates Signal Upside for Willdan (WLDN) Stock
- Willdan Group EVP early sells $904,816 in WLDN stock
- Willdan Group: Positioned To Capitalize On AI-Driven Energy Gap (NASDAQ:WLDN)
- Why This Data Center Play Is Up 33% Since Q2 Earnings And What's The Risk
- Willdan Group Vs Sterling Infrastructure: Which Engineering Stock is the Better Investment?
- Apple and Netflix Lead Mega-Cap Movers on Friday’s Trading Session
Günlük aralık
103.19 107.27
Yıllık aralık
30.43 121.00
- Önceki kapanış
- 105.75
- Açılış
- 106.11
- Satış
- 103.33
- Alış
- 103.63
- Düşük
- 103.19
- Yüksek
- 107.27
- Hacim
- 698
- Günlük değişim
- -2.29%
- Aylık değişim
- -4.01%
- 6 aylık değişim
- 151.11%
- Yıllık değişim
- 154.32%
21 Eylül, Pazar