WLDN: Willdan Group Inc

103.33 USD 2.42 (2.29%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

WLDN fiyatı bugün -2.29% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 103.19 ve Yüksek fiyatı olarak 107.27 aralığında işlem gördü.

Willdan Group Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
103.19 107.27
Yıllık aralık
30.43 121.00
Önceki kapanış
105.75
Açılış
106.11
Satış
103.33
Alış
103.63
Düşük
103.19
Yüksek
107.27
Hacim
698
Günlük değişim
-2.29%
Aylık değişim
-4.01%
6 aylık değişim
151.11%
Yıllık değişim
154.32%
21 Eylül, Pazar