Валюты / WLDN
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
WLDN: Willdan Group Inc
100.58 USD 1.84 (1.86%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WLDN за сегодня изменился на 1.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 96.85, а максимальная — 101.10.
Следите за динамикой Willdan Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости WLDN
- Medpace Stock, Willdan, AppLovin Among 9 New Stocks On IBD Hot Lists
- 6 Top Stocks For A Fed Rate Cut
- Cameco Stock, Alphabet, Jabil, 3 Others Enter IBD Watchlists
- Zacks.com featured highlights include Materion, Willdan Group, Build-A-Bear Workshop and NCS Multistage
- AI Plays Palantir, NVent Lead 9 Additions To IBD Best Stock Lists. Looking For Top Performers To Buy And Watch? Check These Watchlists.
- Look Beyond the Fed: Bet on 4 Stocks With Increasing Cash Flows
- Buy 3 Momentum Anomaly Stocks as Markets Peak Despite Job Woes
- Palantir Leads 9 Newcomers Onto IBD Best Stock Lists. Build Your Watchlist Of Top Performers With The IBD 50, Big Cap 20 And More.
- New Analyst Coverage Shines Spotlight on 5 Top Stocks
- Cintas Gains From Business Strength Amid Persisting Headwinds
- Pick These 4 Stocks With Solid Net Profit Margins to Enhance Returns
- Enhance Portfolio Returns With These 4 Top-Performing Liquid Stocks
- Willdan Group: Shares Are Really Getting Quite Expensive (Downgrade) (NASDAQ:WLDN)
- Willdan and Eastman Chemical have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bull of the Day: Willdan Group (WLDN)
- What Makes Willdan (WLDN) a Good Fit for 'Trend Investing'
- Why This Week’s Market Jitters Don’t Change What’s Next
- Surging Earnings Estimates Signal Upside for Willdan (WLDN) Stock
- Willdan Group EVP early sells $904,816 in WLDN stock
- Willdan Group: Positioned To Capitalize On AI-Driven Energy Gap (NASDAQ:WLDN)
- Why This Data Center Play Is Up 33% Since Q2 Earnings And What's The Risk
- Willdan Group Vs Sterling Infrastructure: Which Engineering Stock is the Better Investment?
- Apple and Netflix Lead Mega-Cap Movers on Friday’s Trading Session
- Willdan Group stock hits all-time high of 100.09 USD
Дневной диапазон
96.85 101.10
Годовой диапазон
30.43 121.00
- Предыдущее закрытие
- 98.74
- Open
- 98.74
- Bid
- 100.58
- Ask
- 100.88
- Low
- 96.85
- High
- 101.10
- Объем
- 764
- Дневное изменение
- 1.86%
- Месячное изменение
- -6.57%
- 6-месячное изменение
- 144.42%
- Годовое изменение
- 147.55%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.