WLDN: Willdan Group Inc

100.58 USD 1.84 (1.86%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс WLDN за сегодня изменился на 1.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 96.85, а максимальная — 101.10.

Следите за динамикой Willdan Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости WLDN

Дневной диапазон
96.85 101.10
Годовой диапазон
30.43 121.00
Предыдущее закрытие
98.74
Open
98.74
Bid
100.58
Ask
100.88
Low
96.85
High
101.10
Объем
764
Дневное изменение
1.86%
Месячное изменение
-6.57%
6-месячное изменение
144.42%
Годовое изменение
147.55%
