WLDN: Willdan Group Inc

105.75 USD 3.69 (3.62%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

WLDNの今日の為替レートは、3.62%変化しました。日中、通貨は1あたり104.00の安値と107.76の高値で取引されました。

Willdan Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

WLDN News

1日のレンジ
104.00 107.76
1年のレンジ
30.43 121.00
以前の終値
102.06
始値
104.50
買値
105.75
買値
106.05
安値
104.00
高値
107.76
出来高
1.208 K
1日の変化
3.62%
1ヶ月の変化
-1.76%
6ヶ月の変化
156.99%
1年の変化
160.28%
