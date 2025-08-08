通貨 / WLDN
WLDN: Willdan Group Inc
105.75 USD 3.69 (3.62%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WLDNの今日の為替レートは、3.62%変化しました。日中、通貨は1あたり104.00の安値と107.76の高値で取引されました。
Willdan Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
104.00 107.76
1年のレンジ
30.43 121.00
- 以前の終値
- 102.06
- 始値
- 104.50
- 買値
- 105.75
- 買値
- 106.05
- 安値
- 104.00
- 高値
- 107.76
- 出来高
- 1.208 K
- 1日の変化
- 3.62%
- 1ヶ月の変化
- -1.76%
- 6ヶ月の変化
- 156.99%
- 1年の変化
- 160.28%
