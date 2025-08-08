KurseKategorien
WLDN: Willdan Group Inc

105.50 USD 0.25 (0.24%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WLDN hat sich für heute um -0.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 105.35 bis zu einem Hoch von 106.50 gehandelt.

Verfolgen Sie die Willdan Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
105.35 106.50
Jahresspanne
30.43 121.00
Vorheriger Schlusskurs
105.75
Eröffnung
106.11
Bid
105.50
Ask
105.80
Tief
105.35
Hoch
106.50
Volumen
41
Tagesänderung
-0.24%
Monatsänderung
-2.00%
6-Monatsänderung
156.38%
Jahresänderung
159.66%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K