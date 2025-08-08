Währungen / WLDN
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
WLDN: Willdan Group Inc
105.50 USD 0.25 (0.24%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WLDN hat sich für heute um -0.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 105.35 bis zu einem Hoch von 106.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die Willdan Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WLDN News
- Scoop Up These 4 Top-Ranked Liquid Stocks to Augment Portfolio Returns
- Medpace Stock, Willdan, AppLovin Among 9 New Stocks On IBD Hot Lists
- 6 Top Stocks For A Fed Rate Cut
- Cameco Stock, Alphabet, Jabil, 3 Others Enter IBD Watchlists
- Zacks.com featured highlights include Materion, Willdan Group, Build-A-Bear Workshop and NCS Multistage
- AI Plays Palantir, NVent Lead 9 Additions To IBD Best Stock Lists. Looking For Top Performers To Buy And Watch? Check These Watchlists.
- Look Beyond the Fed: Bet on 4 Stocks With Increasing Cash Flows
- Buy 3 Momentum Anomaly Stocks as Markets Peak Despite Job Woes
- Palantir Leads 9 Newcomers Onto IBD Best Stock Lists. Build Your Watchlist Of Top Performers With The IBD 50, Big Cap 20 And More.
- New Analyst Coverage Shines Spotlight on 5 Top Stocks
- Cintas Gains From Business Strength Amid Persisting Headwinds
- Pick These 4 Stocks With Solid Net Profit Margins to Enhance Returns
- Enhance Portfolio Returns With These 4 Top-Performing Liquid Stocks
- Willdan Group: Shares Are Really Getting Quite Expensive (Downgrade) (NASDAQ:WLDN)
- Willdan and Eastman Chemical have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bull of the Day: Willdan Group (WLDN)
- What Makes Willdan (WLDN) a Good Fit for 'Trend Investing'
- Why This Week’s Market Jitters Don’t Change What’s Next
- Surging Earnings Estimates Signal Upside for Willdan (WLDN) Stock
- Willdan Group EVP early sells $904,816 in WLDN stock
- Willdan Group: Positioned To Capitalize On AI-Driven Energy Gap (NASDAQ:WLDN)
- Why This Data Center Play Is Up 33% Since Q2 Earnings And What's The Risk
- Willdan Group Vs Sterling Infrastructure: Which Engineering Stock is the Better Investment?
- Apple and Netflix Lead Mega-Cap Movers on Friday’s Trading Session
Tagesspanne
105.35 106.50
Jahresspanne
30.43 121.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 105.75
- Eröffnung
- 106.11
- Bid
- 105.50
- Ask
- 105.80
- Tief
- 105.35
- Hoch
- 106.50
- Volumen
- 41
- Tagesänderung
- -0.24%
- Monatsänderung
- -2.00%
- 6-Monatsänderung
- 156.38%
- Jahresänderung
- 159.66%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K