통화 / WLDN
WLDN: Willdan Group Inc
103.33 USD 2.42 (2.29%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
WLDN 환율이 오늘 -2.29%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 103.19이고 고가는 107.27이었습니다.
Willdan Group Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
103.19 107.27
년간 변동
30.43 121.00
- 이전 종가
- 105.75
- 시가
- 106.11
- Bid
- 103.33
- Ask
- 103.63
- 저가
- 103.19
- 고가
- 107.27
- 볼륨
- 698
- 일일 변동
- -2.29%
- 월 변동
- -4.01%
- 6개월 변동
- 151.11%
- 년간 변동율
- 154.32%
20 9월, 토요일