WLDN: Willdan Group Inc

103.33 USD 2.42 (2.29%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de WLDN a changé de -2.29% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 103.19 et à un maximum de 107.27.

Suivez la dynamique Willdan Group Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
103.19 107.27
Range Annuel
30.43 121.00
Clôture Précédente
105.75
Ouverture
106.11
Bid
103.33
Ask
103.63
Plus Bas
103.19
Plus Haut
107.27
Volume
698
Changement quotidien
-2.29%
Changement Mensuel
-4.01%
Changement à 6 Mois
151.11%
Changement Annuel
154.32%
