Devises / WLDN
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
WLDN: Willdan Group Inc
103.33 USD 2.42 (2.29%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de WLDN a changé de -2.29% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 103.19 et à un maximum de 107.27.
Suivez la dynamique Willdan Group Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WLDN Nouvelles
- Scoop Up These 4 Top-Ranked Liquid Stocks to Augment Portfolio Returns
- Medpace Stock, Willdan, AppLovin Among 9 New Stocks On IBD Hot Lists
- 6 Top Stocks For A Fed Rate Cut
- Cameco Stock, Alphabet, Jabil, 3 Others Enter IBD Watchlists
- Zacks.com featured highlights include Materion, Willdan Group, Build-A-Bear Workshop and NCS Multistage
- AI Plays Palantir, NVent Lead 9 Additions To IBD Best Stock Lists. Looking For Top Performers To Buy And Watch? Check These Watchlists.
- Look Beyond the Fed: Bet on 4 Stocks With Increasing Cash Flows
- Buy 3 Momentum Anomaly Stocks as Markets Peak Despite Job Woes
- Palantir Leads 9 Newcomers Onto IBD Best Stock Lists. Build Your Watchlist Of Top Performers With The IBD 50, Big Cap 20 And More.
- New Analyst Coverage Shines Spotlight on 5 Top Stocks
- Cintas Gains From Business Strength Amid Persisting Headwinds
- Pick These 4 Stocks With Solid Net Profit Margins to Enhance Returns
- Enhance Portfolio Returns With These 4 Top-Performing Liquid Stocks
- Willdan Group: Shares Are Really Getting Quite Expensive (Downgrade) (NASDAQ:WLDN)
- Willdan and Eastman Chemical have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bull of the Day: Willdan Group (WLDN)
- What Makes Willdan (WLDN) a Good Fit for 'Trend Investing'
- Why This Week’s Market Jitters Don’t Change What’s Next
- Surging Earnings Estimates Signal Upside for Willdan (WLDN) Stock
- Willdan Group EVP early sells $904,816 in WLDN stock
- Willdan Group: Positioned To Capitalize On AI-Driven Energy Gap (NASDAQ:WLDN)
- Why This Data Center Play Is Up 33% Since Q2 Earnings And What's The Risk
- Willdan Group Vs Sterling Infrastructure: Which Engineering Stock is the Better Investment?
- Apple and Netflix Lead Mega-Cap Movers on Friday’s Trading Session
Range quotidien
103.19 107.27
Range Annuel
30.43 121.00
- Clôture Précédente
- 105.75
- Ouverture
- 106.11
- Bid
- 103.33
- Ask
- 103.63
- Plus Bas
- 103.19
- Plus Haut
- 107.27
- Volume
- 698
- Changement quotidien
- -2.29%
- Changement Mensuel
- -4.01%
- Changement à 6 Mois
- 151.11%
- Changement Annuel
- 154.32%
20 septembre, samedi