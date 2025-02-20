Dövizler / WKC
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
WKC: World Kinect Corporation
26.38 USD 0.53 (1.97%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
WKC fiyatı bugün -1.97% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 26.35 ve Yüksek fiyatı olarak 26.95 aralığında işlem gördü.
World Kinect Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WKC haberleri
- World Kinect hisse başına 0,20 dolar temettü açıkladı
- World Kinect (WKC) Q2 Earnings Beat Estimates
- World Kinect Q2 2025 slides: Adjusted EPS up 23% despite impairment charges
- HF Sinclair (DINO) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Should Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) Be on Your Investing Radar?
- World Kinect (WKC) to Report Q2 Results: What to Expect
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 13
- New June Fortune 500 Industry Leaders Show 3 Ideal “Safer” Dividend Buys
- World Kinect Corporation (WKC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- World Kinect Corporation 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:WKC)
Günlük aralık
26.35 26.95
Yıllık aralık
22.71 31.64
- Önceki kapanış
- 26.91
- Açılış
- 26.95
- Satış
- 26.38
- Alış
- 26.68
- Düşük
- 26.35
- Yüksek
- 26.95
- Hacim
- 1.090 K
- Günlük değişim
- -1.97%
- Aylık değişim
- -0.72%
- 6 aylık değişim
- -6.55%
- Yıllık değişim
- -13.76%
21 Eylül, Pazar