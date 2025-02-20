КотировкиРазделы
WKC
WKC: World Kinect Corporation

26.01 USD 0.61 (2.40%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс WKC за сегодня изменился на 2.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.54, а максимальная — 26.08.

Следите за динамикой World Kinect Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
25.54 26.08
Годовой диапазон
22.71 31.64
Предыдущее закрытие
25.40
Open
25.56
Bid
26.01
Ask
26.31
Low
25.54
High
26.08
Объем
444
Дневное изменение
2.40%
Месячное изменение
-2.11%
6-месячное изменение
-7.86%
Годовое изменение
-14.97%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.