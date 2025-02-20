Валюты / WKC
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
WKC: World Kinect Corporation
26.01 USD 0.61 (2.40%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WKC за сегодня изменился на 2.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.54, а максимальная — 26.08.
Следите за динамикой World Kinect Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости WKC
- World Kinect объявляет квартальные дивиденды в размере $0,20 на акцию
- World Kinect (WKC) Q2 Earnings Beat Estimates
- World Kinect Q2 2025 slides: Adjusted EPS up 23% despite impairment charges
- HF Sinclair (DINO) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Should Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) Be on Your Investing Radar?
- World Kinect (WKC) to Report Q2 Results: What to Expect
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 13
- New June Fortune 500 Industry Leaders Show 3 Ideal “Safer” Dividend Buys
- World Kinect Corporation (WKC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- World Kinect Corporation 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:WKC)
Дневной диапазон
25.54 26.08
Годовой диапазон
22.71 31.64
- Предыдущее закрытие
- 25.40
- Open
- 25.56
- Bid
- 26.01
- Ask
- 26.31
- Low
- 25.54
- High
- 26.08
- Объем
- 444
- Дневное изменение
- 2.40%
- Месячное изменение
- -2.11%
- 6-месячное изменение
- -7.86%
- Годовое изменение
- -14.97%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.