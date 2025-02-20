Valute / WKC
WKC: World Kinect Corporation
26.38 USD 0.53 (1.97%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio WKC ha avuto una variazione del -1.97% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.35 e ad un massimo di 26.95.
Segui le dinamiche di World Kinect Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
26.35 26.95
Intervallo Annuale
22.71 31.64
- Chiusura Precedente
- 26.91
- Apertura
- 26.95
- Bid
- 26.38
- Ask
- 26.68
- Minimo
- 26.35
- Massimo
- 26.95
- Volume
- 1.090 K
- Variazione giornaliera
- -1.97%
- Variazione Mensile
- -0.72%
- Variazione Semestrale
- -6.55%
- Variazione Annuale
- -13.76%
20 settembre, sabato