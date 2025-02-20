QuotazioniSezioni
Valute / WKC
Tornare a Azioni

WKC: World Kinect Corporation

26.38 USD 0.53 (1.97%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio WKC ha avuto una variazione del -1.97% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.35 e ad un massimo di 26.95.

Segui le dinamiche di World Kinect Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WKC News

Intervallo Giornaliero
26.35 26.95
Intervallo Annuale
22.71 31.64
Chiusura Precedente
26.91
Apertura
26.95
Bid
26.38
Ask
26.68
Minimo
26.35
Massimo
26.95
Volume
1.090 K
Variazione giornaliera
-1.97%
Variazione Mensile
-0.72%
Variazione Semestrale
-6.55%
Variazione Annuale
-13.76%
20 settembre, sabato