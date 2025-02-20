통화 / WKC
WKC: World Kinect Corporation
26.38 USD 0.53 (1.97%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
WKC 환율이 오늘 -1.97%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 26.35이고 고가는 26.95이었습니다.
World Kinect Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
26.35 26.95
년간 변동
22.71 31.64
- 이전 종가
- 26.91
- 시가
- 26.95
- Bid
- 26.38
- Ask
- 26.68
- 저가
- 26.35
- 고가
- 26.95
- 볼륨
- 1.090 K
- 일일 변동
- -1.97%
- 월 변동
- -0.72%
- 6개월 변동
- -6.55%
- 년간 변동율
- -13.76%
20 9월, 토요일