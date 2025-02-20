Währungen / WKC
WKC: World Kinect Corporation
26.58 USD 0.33 (1.23%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WKC hat sich für heute um -1.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.58 bis zu einem Hoch von 26.95 gehandelt.
Verfolgen Sie die World Kinect Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
WKC News
- World Kinect kündigt Quartalsdividende von 0,20 US-Dollar an – Rendite bei 3,74 %
- World Kinect (WKC) Q2 Earnings Beat Estimates
- World Kinect Q2 2025 slides: Adjusted EPS up 23% despite impairment charges
- HF Sinclair (DINO) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Should Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) Be on Your Investing Radar?
- World Kinect (WKC) to Report Q2 Results: What to Expect
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 13
- New June Fortune 500 Industry Leaders Show 3 Ideal “Safer” Dividend Buys
- World Kinect Corporation (WKC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- World Kinect Corporation 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:WKC)
Tagesspanne
26.58 26.95
Jahresspanne
22.71 31.64
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.91
- Eröffnung
- 26.95
- Bid
- 26.58
- Ask
- 26.88
- Tief
- 26.58
- Hoch
- 26.95
- Volumen
- 13
- Tagesänderung
- -1.23%
- Monatsänderung
- 0.04%
- 6-Monatsänderung
- -5.84%
- Jahresänderung
- -13.11%
