通貨 / WKC
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
WKC: World Kinect Corporation
26.91 USD 0.73 (2.79%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WKCの今日の為替レートは、2.79%変化しました。日中、通貨は1あたり26.22の安値と26.95の高値で取引されました。
World Kinect Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WKC News
- ワールド・キネクト、1株あたり0.20ドルの四半期配当を発表
- World Kinect (WKC) Q2 Earnings Beat Estimates
- World Kinect Q2 2025 slides: Adjusted EPS up 23% despite impairment charges
- HF Sinclair (DINO) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Should Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) Be on Your Investing Radar?
- World Kinect (WKC) to Report Q2 Results: What to Expect
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 13
- New June Fortune 500 Industry Leaders Show 3 Ideal “Safer” Dividend Buys
- World Kinect Corporation (WKC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- World Kinect Corporation 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:WKC)
1日のレンジ
26.22 26.95
1年のレンジ
22.71 31.64
- 以前の終値
- 26.18
- 始値
- 26.30
- 買値
- 26.91
- 買値
- 27.21
- 安値
- 26.22
- 高値
- 26.95
- 出来高
- 604
- 1日の変化
- 2.79%
- 1ヶ月の変化
- 1.28%
- 6ヶ月の変化
- -4.68%
- 1年の変化
- -12.03%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K