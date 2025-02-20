Devises / WKC
WKC: World Kinect Corporation
26.38 USD 0.53 (1.97%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de WKC a changé de -1.97% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 26.35 et à un maximum de 26.95.
Suivez la dynamique World Kinect Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
WKC Nouvelles
Range quotidien
26.35 26.95
Range Annuel
22.71 31.64
- Clôture Précédente
- 26.91
- Ouverture
- 26.95
- Bid
- 26.38
- Ask
- 26.68
- Plus Bas
- 26.35
- Plus Haut
- 26.95
- Volume
- 1.090 K
- Changement quotidien
- -1.97%
- Changement Mensuel
- -0.72%
- Changement à 6 Mois
- -6.55%
- Changement Annuel
- -13.76%
20 septembre, samedi