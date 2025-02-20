Divisas / WKC
WKC: World Kinect Corporation
26.18 USD 0.17 (0.65%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de WKC de hoy ha cambiado un 0.65%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 26.03, mientras que el máximo ha alcanzado 26.62.
Siga la dinámica de la pareja de divisas World Kinect Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WKC News
- World Kinect declara dividendo trimestral de $0.20 por acción
- World Kinect declara dividendo trimestral de 0,20 dólares por acción
- World Kinect (WKC) Q2 Earnings Beat Estimates
- World Kinect Q2 2025 slides: Adjusted EPS up 23% despite impairment charges
- HF Sinclair (DINO) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Should Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) Be on Your Investing Radar?
- World Kinect (WKC) to Report Q2 Results: What to Expect
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 13
- New June Fortune 500 Industry Leaders Show 3 Ideal “Safer” Dividend Buys
- World Kinect Corporation (WKC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- World Kinect Corporation 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:WKC)
Rango diario
26.03 26.62
Rango anual
22.71 31.64
- Cierres anteriores
- 26.01
- Open
- 26.04
- Bid
- 26.18
- Ask
- 26.48
- Low
- 26.03
- High
- 26.62
- Volumen
- 642
- Cambio diario
- 0.65%
- Cambio mensual
- -1.47%
- Cambio a 6 meses
- -7.26%
- Cambio anual
- -14.42%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B