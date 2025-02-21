FiyatlarBölümler
WFCF: Where Food Comes From Inc

13.23 USD 0.23 (1.71%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

WFCF fiyatı bugün -1.71% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 13.00 ve Yüksek fiyatı olarak 13.50 aralığında işlem gördü.

Where Food Comes From Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
13.00 13.50
Yıllık aralık
9.45 13.50
Önceki kapanış
13.46
Açılış
13.09
Satış
13.23
Alış
13.53
Düşük
13.00
Yüksek
13.50
Hacim
17
Günlük değişim
-1.71%
Aylık değişim
10.07%
6 aylık değişim
16.98%
Yıllık değişim
22.50%
21 Eylül, Pazar