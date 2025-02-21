通貨 / WFCF
WFCF: Where Food Comes From Inc
13.46 USD 0.31 (2.36%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WFCFの今日の為替レートは、2.36%変化しました。日中、通貨は1あたり13.46の安値と13.47の高値で取引されました。
Where Food Comes From Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
13.46 13.47
1年のレンジ
9.45 13.50
- 以前の終値
- 13.15
- 始値
- 13.47
- 買値
- 13.46
- 買値
- 13.76
- 安値
- 13.46
- 高値
- 13.47
- 出来高
- 2
- 1日の変化
- 2.36%
- 1ヶ月の変化
- 11.98%
- 6ヶ月の変化
- 19.01%
- 1年の変化
- 24.63%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K