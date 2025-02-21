Währungen / WFCF
WFCF: Where Food Comes From Inc
13.30 USD 0.16 (1.19%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WFCF hat sich für heute um -1.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.00 bis zu einem Hoch von 13.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die Where Food Comes From Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
13.00 13.30
Jahresspanne
9.45 13.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.46
- Eröffnung
- 13.27
- Bid
- 13.30
- Ask
- 13.60
- Tief
- 13.00
- Hoch
- 13.30
- Volumen
- 5
- Tagesänderung
- -1.19%
- Monatsänderung
- 10.65%
- 6-Monatsänderung
- 17.60%
- Jahresänderung
- 23.15%
