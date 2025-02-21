Moedas / WFCF
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
WFCF: Where Food Comes From Inc
13.46 USD 0.31 (2.36%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do WFCF para hoje mudou para 2.36%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 13.46 e o mais alto foi 13.46.
Veja a dinâmica do par de moedas Where Food Comes From Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WFCF Notícias
- The Zacks Analyst Blog Highlights Exxon Mobil, Advanced Micro Devices, Caterpillar, Ohio Valley Banc and Where Food Comes From
- Top Stock Reports for Exxon Mobil, AMD & Caterpillar
- Where Food Comes From Q2 Earnings Rise Y/Y Despite Margin Pressures
- Where Food Comes From Q2 2025 slides: Revenue up 3%, sells Progressive Beef stake
- Earnings call transcript: WFCF Q2 2025 sees revenue rise, stock dips
- Where food comes from COO Leann Saunders buys $12,510 in stock
- Where food comes from CFO buys $12,510 in common stock
- Where Food Comes From, Inc. (WFCF) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
13.46 13.46
Faixa anual
9.45 13.50
- Fechamento anterior
- 13.15
- Open
- 13.46
- Bid
- 13.46
- Ask
- 13.76
- Low
- 13.46
- High
- 13.46
- Volume
- 1
- Mudança diária
- 2.36%
- Mudança mensal
- 11.98%
- Mudança de 6 meses
- 19.01%
- Mudança anual
- 24.63%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh