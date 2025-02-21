КотировкиРазделы
WFCF: Where Food Comes From Inc

13.10 USD 0.63 (5.05%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс WFCF за сегодня изменился на 5.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.44, а максимальная — 13.10.

Следите за динамикой Where Food Comes From Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
12.44 13.10
Годовой диапазон
9.45 13.50
Предыдущее закрытие
12.47
Open
12.45
Bid
13.10
Ask
13.40
Low
12.44
High
13.10
Объем
39
Дневное изменение
5.05%
Месячное изменение
8.99%
6-месячное изменение
15.83%
Годовое изменение
21.30%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.