Валюты / WFCF
WFCF: Where Food Comes From Inc
13.10 USD 0.63 (5.05%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WFCF за сегодня изменился на 5.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.44, а максимальная — 13.10.
Следите за динамикой Where Food Comes From Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости WFCF
Дневной диапазон
12.44 13.10
Годовой диапазон
9.45 13.50
- Предыдущее закрытие
- 12.47
- Open
- 12.45
- Bid
- 13.10
- Ask
- 13.40
- Low
- 12.44
- High
- 13.10
- Объем
- 39
- Дневное изменение
- 5.05%
- Месячное изменение
- 8.99%
- 6-месячное изменение
- 15.83%
- Годовое изменение
- 21.30%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.