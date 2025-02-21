Valute / WFCF
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
WFCF: Where Food Comes From Inc
13.23 USD 0.23 (1.71%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio WFCF ha avuto una variazione del -1.71% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.00 e ad un massimo di 13.50.
Segui le dinamiche di Where Food Comes From Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WFCF News
- The Zacks Analyst Blog Highlights Exxon Mobil, Advanced Micro Devices, Caterpillar, Ohio Valley Banc and Where Food Comes From
- Top Stock Reports for Exxon Mobil, AMD & Caterpillar
- Where Food Comes From Q2 Earnings Rise Y/Y Despite Margin Pressures
- Where Food Comes From Q2 2025 slides: Revenue up 3%, sells Progressive Beef stake
- Earnings call transcript: WFCF Q2 2025 sees revenue rise, stock dips
- Where food comes from COO Leann Saunders buys $12,510 in stock
- Where food comes from CFO buys $12,510 in common stock
- Where Food Comes From, Inc. (WFCF) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
13.00 13.50
Intervallo Annuale
9.45 13.50
- Chiusura Precedente
- 13.46
- Apertura
- 13.09
- Bid
- 13.23
- Ask
- 13.53
- Minimo
- 13.00
- Massimo
- 13.50
- Volume
- 17
- Variazione giornaliera
- -1.71%
- Variazione Mensile
- 10.07%
- Variazione Semestrale
- 16.98%
- Variazione Annuale
- 22.50%
21 settembre, domenica