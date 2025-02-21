货币 / WFCF
WFCF: Where Food Comes From Inc
13.15 USD 0.05 (0.38%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日WFCF汇率已更改0.38%。当日，交易品种以低点13.15和高点13.29进行交易。
关注Where Food Comes From Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
WFCF新闻
日范围
13.15 13.29
年范围
9.45 13.50
- 前一天收盘价
- 13.10
- 开盘价
- 13.29
- 卖价
- 13.15
- 买价
- 13.45
- 最低价
- 13.15
- 最高价
- 13.29
- 交易量
- 5
- 日变化
- 0.38%
- 月变化
- 9.40%
- 6个月变化
- 16.27%
- 年变化
- 21.76%
